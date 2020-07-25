Об этом на брифинге рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
“У нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно выросло за последние 4 месяца с начала пандемии в Украине. Мы достаточно серьезно этим занимались. Почти плюс 900 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были дополнительно установлены в больницах по всей стране. В том числе, и в больницах первой волны. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которое сегодня там установлено — около 2700 аппаратов ИВЛ. Сейчас они не очень заняты, в общем из этого количества 170 аппаратов искусственной вентиляции легких занято”, – сказал Степанов.
Он отметил, что украинские врачи делают все, чтобы не доводить пациентов до использования ИВЛ.
Также по словам Степанова, все больницы обеспечиваются лекарствами от COVID-19.
- В Украине по состоянию на 25 июля подтверждено 63 929 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 1106 новых случаев.