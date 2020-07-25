В Украине в больницах первой волны насчитывается около 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них задействованы только 170.

Об этом на брифинге рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“У нас количество аппаратов искусственной вентиляции легких очень сильно выросло за последние 4 месяца с начала пандемии в Украине. Мы достаточно серьезно этим занимались. Почти плюс 900 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые были дополнительно установлены в больницах по всей стране. В том числе, и в больницах первой волны. Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которое сегодня там установлено ​​— около 2700 аппаратов ИВЛ. Сейчас они не очень заняты, в общем из этого количества 170 аппаратов искусственной вентиляции легких занято”, – сказал Степанов.

Он отметил, что украинские врачи делают все, чтобы не доводить пациентов до использования ИВЛ.

Также по словам Степанова, все больницы обеспечиваются лекарствами от COVID-19.