Об этом сообщает ГСЧС.

“В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская – 46, Киевская – 16 и Черкасская – 11, Кировоградская – 4 и Днепропетровская – 3”, – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.