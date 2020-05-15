Об этом сообщает прес-служба Министерства здравоохранения Украины.

“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 674 случая;
  • Волынская область – 582 случая;
  • Днепропетровская область – 791 случай;
  • Донецкая область – 121 случай;
  • Житомирская область – 538 случаев;
  • Закарпатская область – 816 случаев;
  • Запорожская область – 356 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
  • Кировоградская область – 437 случаев;
  • м. Киев – 2068 случаев;
  • Киевская область – 1094 случая;
  • Львовская область – 942 случая;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 228 случаев;
  • Одесская область – 712 случаев;
  • Полтавская область – 257 случаев;
  • Ровенская область – 1074 случая;
  • Сумская область – 158 случаев;
  • Тернопольская область – 1060 случаев;
  • Харьковская область – 757 случаев;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 222 случая;
  • Черновицкая область – 2600 случаев;
  • Черкасская область – 350 случаев;
  • Черниговская область – 96 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19”, – сообщили в МОЗ.

 