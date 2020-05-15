Об этом сообщает прес-служба Министерства здравоохранения Украины.
“По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая”, – говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 674 случая;
- Волынская область – 582 случая;
- Днепропетровская область – 791 случай;
- Донецкая область – 121 случай;
- Житомирская область – 538 случаев;
- Закарпатская область – 816 случаев;
- Запорожская область – 356 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
- Кировоградская область – 437 случаев;
- м. Киев – 2068 случаев;
- Киевская область – 1094 случая;
- Львовская область – 942 случая;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 228 случаев;
- Одесская область – 712 случаев;
- Полтавская область – 257 случаев;
- Ровенская область – 1074 случая;
- Сумская область – 158 случаев;
- Тернопольская область – 1060 случаев;
- Харьковская область – 757 случаев;
- Херсонская область – 167 случаев;
- Хмельницкая область – 222 случая;
- Черновицкая область – 2600 случаев;
- Черкасская область – 350 случаев;
- Черниговская область – 96 случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43842 сообщение о подозрении на COVID-19”, – сообщили в МОЗ.
- В Украине по состоянию на утро 14 мая было зафиксировано 16 тысяч 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 422 – за последние сутки.
- В Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заразилось.