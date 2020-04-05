Об этом Ляшко заявил на брифинге.

По словам Ляшко, в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.

“Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – 7 дней, в США – за 8 дней, Украина – более 9 дней”, – заявил он.

Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

5 апреля сообщалось, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.