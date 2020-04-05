Об этом Ляшко заявил на брифинге.
По словам Ляшко, в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.
“Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – 7 дней, в США – за 8 дней, Украина – более 9 дней”, – заявил он.
Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.
5 апреля сообщалось, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.