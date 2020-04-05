Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в странах, которые занимают первые позиции по подтвержденным случаям COVID-19.

Об этом Ляшко заявил на брифинге.

По словам Ляшко, в Украине прирост подтвержденных случаев за сутки составляет 14%.

“Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания – 7 дней, в США – за 8 дней, Украина – более 9 дней”, – заявил он.

Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmoz.ukr%2Fvideos%2F262054808288166%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

5 апреля сообщалось, что в Украине зафиксировано 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.