В Украине за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 32 медицинских работников и 9 детей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Большинство новых случаев коронавирусной болезни не требовали госпитализации: в больницы были доставлены 35 человек, из них двое детей и один медработник.

“Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника. Из 143 человек в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и один медработник”, – заявил Ляшко.

Он уточнил, что каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (7 человек из 35).

“Мы можем говорить, что из 143 случаев 7 в критическом состоянии, в тяжелом состоянии и нуждаются в реанимационных мерах”, – подчеркнул Ляшко.

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(На видео – с 1:17)