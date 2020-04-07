Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Большинство новых случаев коронавирусной болезни не требовали госпитализации: в больницы были доставлены 35 человек, из них двое детей и один медработник.
“Из 143 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни девять случаев зафиксированы у детей и, к сожалению, 32 медицинских сотрудника. Из 143 человек в больницы было госпитализировано 35 человек, из них 2 детей и один медработник”, – заявил Ляшко.
Он уточнил, что каждого пятого госпитализированного пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (7 человек из 35).
“Мы можем говорить, что из 143 случаев 7 в критическом состоянии, в тяжелом состоянии и нуждаются в реанимационных мерах”, – подчеркнул Ляшко.
(На видео – с 1:17)
- В Украине по состоянию на утро 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 143 новых случая.
- В Украине за прошедшие сутки скончались 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.