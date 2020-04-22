В Украине коронавирусом COVID-19 заболели уже более 1200 медицинских работников.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки заболели 467 человек, из которых 32 ребенка и 107 медицинских работников.

В общем же за все время пандемии в Украине заболели 1245 медиков.

“Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. В то же время в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев — 174”, — рассказал Степанов.

Ранее министр отмечал, что МОЗ изучает возможность тестирования на коронавирус всех медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Тестирование планируется проводить раз в пять дней.

“В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы сейчас рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами, – ред.) с COVID-19”, – заявлял Степанов.