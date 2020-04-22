Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки заболели 467 человек, из которых 32 ребенка и 107 медицинских работников.
В общем же за все время пандемии в Украине заболели 1245 медиков.
“Всего за все время пандемии в Украине заболело 6592 человека, из них 431 ребенок, а также 1245 медицинских работников. В то же время в целом выздоровели 424 человека, а летальных случаев — 174”, — рассказал Степанов.
Ранее министр отмечал, что МОЗ изучает возможность тестирования на коронавирус всех медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Тестирование планируется проводить раз в пять дней.
“В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы сейчас рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами, – ред.) с COVID-19”, – заявлял Степанов.