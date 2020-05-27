Во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в Украине назревает критическая ситуация с запасами пресной воды.

Об этом рассказала руководитель практики “Вода” WWF Украины, передает “5 канал”.

“Если представить себе эту проблему в виде пирамиды, то внизу, ее платформой, будет невыполнение законодательства Украины в управлении водными ресурсами. Такая проблема, к сожалению, существует у стран третьего мира. И это все последствия того, что не работает Экоинспекция”, – сказала она.

По мнению экспертов, сложившуюся ситуацию можно изменить только комплексной национальной стратегией, то есть, необходимо пересмотреть сегодняшний действующие нормы.

“Если рассмотреть отдельные инструменты, например, то же повышение штрафов. Это вроде и важный шаг, но не определяющий. Среди мер противодействия разрушительных воздействий должны быть те, которые сводят к минимуму саму вероятность экологической безответственности”, – заявил руководитель центра антикризисных исследований Ярослав Жалило.

Специалисты считают, что после окончания децентрализации в Украине местные власти должны быть опорой развития своих регионов, что в свою очередь должно быть учтено в новой комплексной политике.