Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.
“Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1 %, а в возрастной категории до 50 лет – 0,6 %”, – подчеркивается в сообщении.
В Центре отметили, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений от коронавирусной болезни.
“74 % умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний”, – говорится в сообщении.
В связи с этим в Центре советуют при наличии симптомов респираторного заболевания:
• ограничить контакты с другими людьми;
• использовать защитную маску для лица (ее следует заменить, как только она стала влажной);
• во время кашля и чихания следует прикрыть рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросить салфетку и вымыть руки;
• необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.
• нужно позвонить семейному врачу.
“Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80 %. Придерживайтесь общих правил карантина. Не выходите из дома без крайней необходимости”, – напомнили в Центре.
Согласно данным МОЗ Украины, по состоянию на утро 18 апреля в Украине было 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 444 новых случая.
Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87 %).
- В Украине коронавирусом COVID-19 заразились уже 332 ребенка и 978 медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если количество заболевших в Украине достигнет 10% населения, медикам придется “выбирать, кто будет жить дальше”.