Летальность от коронавируса COVID-19 среди людей в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1 %.

Об этом проинформировали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

“Летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1 %, а в возрастной категории до 50 лет – 0,6 %”, – подчеркивается в сообщении.

В Центре отметили, что люди с сопутствующими заболеваниями имеют более высокий риск развития осложнений от коронавирусной болезни.

“74 % умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетания заболеваний”, – говорится в сообщении.

В связи с этим в Центре советуют при наличии симптомов респираторного заболевания:

• ограничить контакты с другими людьми;

• использовать защитную маску для лица (ее следует заменить, как только она стала влажной);

• во время кашля и чихания следует прикрыть рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросить салфетку и вымыть руки;

• необходимо дезинфицировать поверхности, которых касался инфицированный человек.

• нужно позвонить семейному врачу.

“Если вы старше 50 лет или имеете сопутствующие заболевания, вам необходимо особенно тщательно следить за гигиеной рук и физическим дистанцированием. Безопасной считается дистанция от 1 метра, а руки следует мыть не менее 20 секунд с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком, содержание спирта в котором не ниже 80 %. Придерживайтесь общих правил карантина. Не выходите из дома без крайней необходимости”, – напомнили в Центре.

Согласно данным МОЗ Украины, по состоянию на утро 18 апреля в Украине было 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 444 новых случая.

Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87 %).