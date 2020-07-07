Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Для онлайн-обучения нужно будет зарегистрироваться в Едином госреестре МВД.
В онлайн-формате пройдут лекции, которые ученики будут слушать индивидуально или группой до 10 человек.
В случае принятия постановления, министерство будет воплощать эту идею в течение трех месяцев. Сейчас проект постановления находится в процессе общественного обсуждения, в него можно вносить предложения и комментарии.
- Ранее в Министерстве образования и науки Украины заявили, что в связи с эпидемической ситуацией обучение в школах может частично перейти в онлайн.