Об этом заявил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
“Мы продолжаем температурный скрининг на всех постах въезда. С начала скрининга протестировано более 1,6 млн людей из пассажиропотока. Что касается обнаружения людей с температурой, то это небольшой процент. Поэтому один из вопросов в дальнейшем – будем ли мы продолжать температурный скрининг везде, или мы все-таки, возможно, будем принимать решение и будем запускать (людей, – ред.) исключительно через международные определенные пункты въезда в Украину. То есть можем уменьшить количество пунктов въезда, через которые будут приезжать в Украину пассажиры, люди из других стран, а также граждане Украины”, – отметил Ляшко.
Он уточнил, что такой шаг прописан в международных медико-санитарных правилах.
“Это общемировая практика. Так прописано в международных медико-санитарных правилах, что когда определяется чрезвычайная ситуация, то в стране могут работать не все пункты въезда”, – заявил замминистра.
(На видео – с 2:15)
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