Кабинет Министров Украины планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает “Правительственный портал”.

“Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте”, – подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, так как ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

“Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными”, – добавил Шмыгаль.