Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает “Правительственный портал”.
“Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте”, – подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, так как ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.
“Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными”, – добавил Шмыгаль.
- Масочный режим в Украине может завершиться к концу лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев заражения коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 16 июня, в Украине зафиксировано 32 476 случаев коронавирусной болезни, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели. За последние сутки обнаружено 666 случаев COVID-19.
- 10 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина.