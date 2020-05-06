Об этом она заявила в интервью информагентству “Интерфакс-Украина”.
“Если это будет внедрено в мире и рекомендовано Всемирной организацией охраны здоровья, это будет внедрено также и в Украине. Но для этого миру должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока что не имеет”, – сказала чиновница.
Она также добавила, что сейчас разрабатывают новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма, которые будут действовать после завершения карантинных мероприятий.
В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, “на чем кто-то захочет заработать деньги”.
Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.
По мнению Олеськив, станет новым трендом, выдавать в гостиницах не только тапочки и шампуни, но и маленький дезинфектор и маску.
Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.
- В Украине по состоянию на утро 6 мая зафиксировано 13 тысяч 184 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 487 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).