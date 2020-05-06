Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив заявила, что если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они будут введены также и в Украине.

Об этом она заявила в интервью информагентству “Интерфакс-Украина”.

“Если это будет внедрено в мире и рекомендовано Всемирной организацией охраны здоровья, это будет внедрено также и в Украине. Но для этого миру должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока что не имеет”, – сказала чиновница.

Она также добавила, что сейчас разрабатывают новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма, которые будут действовать после завершения карантинных мероприятий.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, “на чем кто-то захочет заработать деньги”.

Как примеры она привела: прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

По мнению Олеськив, станет новым трендом, выдавать в гостиницах не только тапочки и шампуни, но и маленький дезинфектор и маску.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.