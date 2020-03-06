Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

“В ближайшее время, к сожалению, мы будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемиологические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Будем временно закрывать школы на ограничительные противоэпидемиологические мероприятия, чтобы уменьшить массовые скопления людей, поскольку все мы знаем: вирус передается воздушно-капельным путем”, – подчеркнул он.

Ляшко не уточнил, когда и где именно могут вводить ограничительные меры из-за коронавируса.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

Тем временем на заявление властей уже отреагировали в организации Run Ukraine, которая занимается спортивными массовыми мероприятиями. В организации анонсировали введение ряда ограничительных мер во время проведения Киевского международного полумарафон WORK.UA KYIV HALF MARATHON 4-5 апреля этого года.

“В связи со вспышкой коронавируса в мире и последними заявлениями украинских властей компания Run Ukraine провела консультативное совещание по проведению Киевского международного полумарафон… Мы разрабатываем правила и процедуры, которые помогут обеспечить безопасность участников и волонтеров, пользуясь советами экспертов и мировой практикой”, – отмечается в заявлении.

Так, к участию в полумарафоне в апреле не будут допущены иностранцы, “в том числе элитные атлеты”, а все волонтеры и оргкомитет во время мероприятия будут обеспечены одноразовыми перчатками и масками. Будет введено ограничение времени пребывания участников в стартовых коридорах до 15 минут. А медали на финише будут вручаться в руки, а не одеваться на шею.