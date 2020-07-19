Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета соцполитики Галина Третьякова считает, что Украине необходимо создать демографическое агентства, которое проводило бы детальный опрос украинских семей об их жизни и материальном положении.

Об этом она рассказала в интервью hromadske.

“Вообще я мечтаю о том, чтобы в Украине появилась демографическая агентство … Оно бы проводило опрос семей для того, чтобы даже прожиточный минимум мы рассчитывали не в теоретических основах, когда ученые считают, сколько углеводов и белков нужно человеку для того, чтобы выжить”, – сказала Третьякова.

По ее словам, такие опросы должны проводиться в разных городах Украины, чтобы у законодателей было представление о структуре семьи.

“Мы делаем сегодня мало исследований и не знаем, сколько они (семьи – ред.) тратят на еду в процентах от своего дохода, какая у нас в среднем семья, какие семьи распространены в Киеве и, к примеру, в Бердичеве”, – пояснила депутат.

По ее мнению, важно понимать, какие семьи распространены в разных городах, сколько в среднем у них детей, кто кормилец и каким образом он приносит доход в семью – зарплата наемного работника или доход от бизнеса.

“Каким образом домохозяйства что-то откладывают на случаи, “черный день” мы это называем, когда кто-то заболеет, когда кормилец уйдет из жизни, когда родится ребенок, на отпуск отложить. Это все мы не знаем, мы делаем (считаем – ред.) это по ощущениям … Такой портрет (украинских семей – ред.) должны выписывать демографические агентства”, – добавила народный депутат.