Местные власти в Украине смогут ужесточать карантин в отдельных населенных пунктах, а не на территории всей области.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что Кабинет Министров обновил индикаторы усиления/ослабления карантинных мер. Они вступят в силу с 22 июня.

В частности, установлены следующие критерии:

• Среднее количество тестирований методами ПЦР и ИФА-анализа должно составлять не менее 24 на 100 тысяч населения (ранее было 12 на 100 тысяч).

• Вместо инцидентности (количества новых случаев COVID-19 за 7 дней на 100 тыс. населения) вводится коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. Это соотношение новых случаев заболевания к количеству ПЦР-тестов за 7 дней (не должно превышать 11 %).

• Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19 не должна превышать 50 %;

• Введен показатель динамики роста случаев инфицирования коронавирусом – не более 10 % (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения за неделю).

Несоответствие этим критериям является основанием для признания той или иной области регионом со значительным распространением COVID-19 и для усиления карантина.

Решение об усилении или ослаблении карантина будут принимать органы местного самоуправления по представлению главного санитарного врача области.

“Мы повышаем роль главного санитарного врача области. Именно его представление должно быть основанием для прекращения деятельности в определенных сферах… Ограничительные противоэпидемические меры теперь применяются не для целой области. Региональная комиссия (по вопросам чрезвычайных ситуаций, – ред.) может принимать решения и закрывать отдельные населенные пункты, отдельные сферы деятельности в населенных пунктах”, – подчеркнул Ляшко.

(На видео – с 19:25)