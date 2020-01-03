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В Украине мужчина умер от ботулизма после употребления консервы из свинины

В Украине умер мужчина от ботулизма после употребления консервы из свинины.

Пятница, 3 января 2020, 18:17

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве в Facebook.

“От ботулизма умер 59-летний мужчина. Накануне мужчина употреблял консервы из свинины домашнего приготовления. Больной имел тяжелое течение заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019 года”, – рассказали в пресс-службе.

Чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать потребления: вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, а также консервов домашнего производства и тому подобное.

“Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения – двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса”, – добавили в пресс-службе.

  • 11 сентября в Херсонской области зафиксировали восьмой случай смерти от ботулизма. Медикам не удалось спасти мужчину, который слишком поздно обратился за помощью.
Теги: ботулизм, смерть

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