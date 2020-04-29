С начала пандемии в Украине COVID-19 заболело 1976 медицинских работников.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

“Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако, в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области”, – говорится в сообщении.

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация.

Медицинских работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.

Необходимость в средствах индивидуальной защиты значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:

– консультирования населения ( “маршрутов” пациента);

– предоставления экстренной медицинской помощи;

– транспортировки и госпитализации

– ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19″.