Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
“Подтвержден COVID-19 у 1976 медиков по состоянию на 29 апреля. Больше всего инфицированных медицинских работников в Черновицкой области: 264 человека. Однако, в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской (по 28%) области”, – говорится в сообщении.
Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:
- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
- нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
- Недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами индивидуальной защиты;
- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация.
Медицинских работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты органы местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной / гуманитарной помощи. Это происходит с учетом потребностей, которые формирует руководство лечебного учреждения.
Необходимость в средствах индивидуальной защиты значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:
– консультирования населения ( “маршрутов” пациента);
– предоставления экстренной медицинской помощи;
– транспортировки и госпитализации
– ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19″.
- В Украине количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 приближается к 10 тысячам.