Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“У нас есть хорошая статистика относительно больных пневмонией. Вы знаете, что мы тестируем всех без исключения больных пневмонией, независимо от симптоматики. Если ранее мы тестировали около 800 – 900 человек в сутки в целом по Украине, то сегодня это количество не превышает 250 – 300 людей в сутки. То есть мы видим уменьшение больных пневмонией. Все же те карантинные меры, которые были введены в государстве, дают свой эффект. И мы это видим по статистике”, – подчеркнул Степанов.

Министр также обратил внимание, что количество тестирований на коронавирус в стране увеличилось, но число больных за сутки “не превышало планку в 600 больных”.

“Увеличивая количество тестирований, мы еще не превышали планку более 600 больных за сутки. Это при том, что мы уже увеличили количество тестирований до почти 8 тысяч методом ПЦР. То есть мы находимся в таком коридоре от 400 до 600 больных в сутки уже более 3 недель”, – заявил Степанов.

(На видео – с 11:25)