В Украине на следующей неделе планируют запустить ИФА-тестирование на выявление коронавирусной инфекции и антител.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

“Если мы говорим о ИФА-тестировании, то это тестирование показывает уровень антител в крови человека, оно подтверждает или человек болеет на коронавирусную болезнь или человек уже переболел. Сейчас уже разработан механизм тестирования, определен круг лиц, который мы будем тестировать, мы очень рассчитываем на это тестирование. В понедельник уже будет подписан соответствующий приказ МОЗ о введении ИФА-тестов”, – сказал Степанов.

Он также отметил, что в министерстве планируют, в частности, использовать тесты украинского производства.

“Я думаю, что на следующей неделе мы уже начнем вводить ИФА-тесты. Это очень увеличит количество тестирований и мы увеличим круг лиц, которых будем тестировать”, – добавил Степанов.

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