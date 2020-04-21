Об этом проинформировали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн. Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины”, – отмечается в сообщении.
Постановление вступило в силу 18 апреля 2020 года. Оно применяется с начала объявления карантина (то есть с 12 марта), и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
В течение этого времени минимальный размер пособия по безработице в 1000 гривен будут получать:
• те, кто на протяжении 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имели страховой стаж менее 6 месяцев или были уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);
• молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;
• внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.
Всем безработным, вставшим на учет в период карантина, которые получают помощь в минимальном размере (650 грн), она будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.
В министерстве напомнили, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.
- Ранее в Торгово-промышленной палате сообщили, что за время карантина количество безработных в Украине увеличилось уже более чем на миллион. Отмечалось, что в первую очередь потеряли работу люди, которые были заняты в сферах, деятельность которых была приостановлена из-за карантина. В то же время в Минэкономики 16 апреля проинформировали, что с начала карантина количество официально зарегистрированных безработных в Украине увеличилось почти на 90 тысяч.
- В МВД сообщили, что работодателям, которые незаконно увольняют работников во время карантина из-за COVID-19, грозят штрафы на сумму до 51 тысячи гривен.
- В конце марта Кабинет Министров Украины поддержал инициативу по назначению жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.