В Украине на период карантина на 350 гривен повысили минимальную помощь по безработице: с 650 до 1000 гривен.

Об этом проинформировали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

“Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн. Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины”, – отмечается в сообщении.

Постановление вступило в силу 18 апреля 2020 года. Оно применяется с начала объявления карантина (то есть с 12 марта), и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

В течение этого времени минимальный размер пособия по безработице в 1000 гривен будут получать:

• те, кто на протяжении 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имели страховой стаж менее 6 месяцев или были уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, за прогул);

• молодые люди, которые закончили или прекратили обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволились со срочной военной службы и требуют содействия в трудоустройстве на первое рабочее место;

• внутренне перемещенные лица, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, вставшим на учет в период карантина, которые получают помощь в минимальном размере (650 грн), она будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В министерстве напомнили, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице назначается с первого дня регистрации.