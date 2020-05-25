В Украине зафиксировано 21 тыс. 245 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 259 новых случаев, что является наименьшим количеством с начала апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки зафиксировано еще 6 летальных случаев. В то же время выздоровели 126 человек.

“По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано по состоянию на 9 апреля. Тогда сообщалось о 224 случаях COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 892 случая;

• Волынская область – 783 случая;

• Днепропетровская область – 875 случаев;

• Донецкая область – 148 случаев;

• Житомирская область – 641 случай;

• Закарпатская область – 1082 случая;

• Запорожская область – 415 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1281 случай;

• Кировоградская область – 478 случаев;

• город Киев – 2652 случая;

• Киевская область – 1437 случаев;

• Львовская область – 1360 случаев;

• Луганская область – 43 случая;

• Николаевская область – 281 случай;

• Одесская область – 832 случая;

• Полтавская область – 266 случаев;

• Ровенская область – 1434 случая;

• Сумская область – 166 случаев;

• Тернопольская область – 1121 случай;

• Харьковская область – 912 случаев;

• Херсонская область – 177 случаев;

• Хмельницкая область – 364 случая;

• Черновицкая область – 3083 случая;

• Черкасская область – 391 случай;

• Черниговская область – 131 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.