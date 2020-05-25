Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки зафиксировано еще 6 летальных случаев. В то же время выздоровели 126 человек.
“По состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Стоит отметить, что меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусом было зафиксировано по состоянию на 9 апреля. Тогда сообщалось о 224 случаях COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 892 случая;
• Волынская область – 783 случая;
• Днепропетровская область – 875 случаев;
• Донецкая область – 148 случаев;
• Житомирская область – 641 случай;
• Закарпатская область – 1082 случая;
• Запорожская область – 415 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1281 случай;
• Кировоградская область – 478 случаев;
• город Киев – 2652 случая;
• Киевская область – 1437 случаев;
• Львовская область – 1360 случаев;
• Луганская область – 43 случая;
• Николаевская область – 281 случай;
• Одесская область – 832 случая;
• Полтавская область – 266 случаев;
• Ровенская область – 1434 случая;
• Сумская область – 166 случаев;
• Тернопольская область – 1121 случай;
• Харьковская область – 912 случаев;
• Херсонская область – 177 случаев;
• Хмельницкая область – 364 случая;
• Черновицкая область – 3083 случая;
• Черкасская область – 391 случай;
• Черниговская область – 131 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 мая в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.