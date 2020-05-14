В Украине согласно с декларациями за 2019 год насчитывается 3150 граждан, доход которых превысил миллион гривен.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

“Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определено к уплате 393 млн грн налога и свыше 47 млн грн военного сбора”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, традиционно зарегистрировано в г. Киеве – это почти 1,2 тыс. лиц.

Также по 278 и 270 миллионеров имеют Харьковская и Днепропетровская области соответственно.

Самые большие суммы налоговых обязательств к уплате определено жителям Львовской области – 25 млн гривен и Киева – 23 млн из доходов, полученных за пределами Украины.