Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает корреспондент #Букв.

“Я могу сказать, что платежки по Украине в целом стали меньше… Доллар не по сто… Цены на бензин на автозаправках меньше…” – отметил Зеленский.

На вопрос о том, закончилась ли в Украине эпоха бедности, президент ответил отрицательно: “Я на сто процентов могу сказать, что эпоха бедности в Украине не закончилась. Как она может закончиться, когда кризис в мире, когда вы получили (от предшественника, – ред.) бедную страну. Вы должны что-то делать, делать какие-то шаги, что-то менять. И это будет. У нас нет просто так денег – они не падают с неба”.

Зеленский также отметил, что в Украине средняя заработная плата чуть-чуть выросла.

“Но нам необходим еще миллиард долларов, чтобы сейчас помочь бедным людям”, – сказал Президент Владимир Зеленский.