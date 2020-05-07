В Украине оказались не готовы к открытию по антиэпидемиологическим правил 34 агропродовольственных рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

“По состоянию на 6 мая 2020 года специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования. Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков – 34, в том числе 1- в Запорожской, по 2 – в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 – в г. Киеве”, – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что 4 рынка были закрыты согласно решениям местных органов власти из-за ненадлежащей подготовки к работе в условиях эпидемии.

Также сообщается, что за первую неделю мая 2020 года специалисты Госпродпотребслужбы составили 33 протокола за нарушения антиэпидемиологических норм на рынках.