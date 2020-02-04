По состоянию на 4 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, в Киеве у двух пациентов Александровской больницы, вернувшихся из Китая в аэропорт “Борисполь” 1 февраля, подозрения на коронавирус не подтвердились. Им установлен диагноз ОРВИ.

“По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV (китайским коронавирусом, – ред.). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии”, – отметили в Минздраве.

Также отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая. Им поставлен диагноз “аденовирусная инфекция”.

Как рассказал сегодня на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, на случай обращения любого лица с признаками ОРВИ на пунктах пропуска через государственную границу Украины будут предусмотрены резервные изоляторы, проведены дополнительные меры дезинфекции в местах большого скопления людей, в частности в торговых центрах, кинотеатрах и т.д. Это прописано в утвержденном Кабмином распоряжении.

Кузин также проинформировал, что сегодня из Саньи в Киев прибывает последний плановый рейс из Китая. У пассажиров нет признаков инфекции.

“По нашей информации, это последний рейс, который был запланирован. Есть информация о том, что ни у одного из пассажиров нет каких-либо признаков острой респираторной вирусной инфекции”, – рассказал Кузин.

Дивіться наживо брифінг на тему “Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV в світі” Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Вівторок, 4 лютого 2020 р.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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