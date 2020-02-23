Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
Указано, что на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 – летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.
“В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано”, – сообщили в Минздраве.
В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в одной провинции Китая – Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.
- Накануне эвакуированные из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
- В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих.