Такое мнение в интервью #Буквам выразил представитель “Украинского киберальянса” Андрей Баранович (псевдонимом Шон Таунсен).

Говоря о том, каково состояние кибербезопасности в Украине, Баранович отметил, что в стране есть ресурсы для того, чтобы противостоять угрозам, но этому мешает некомпетентность управленцев.

“В Украине есть и специалисты, и оборудование, и даже деньги. Основная проблема, на мой взгляд, – это некомпетентность управленцев и безответственность. Недавно Министерство цифровой трансформации отчиталось, что часть информации из реестра водительских прав не соответствует действительности, и теперь люди бегают и меняют удостоверения. Возникает один простой вопрос: кто в ответе за то, что в реестр вносились недостоверные данные? Может, стоит наказать тех работников, которые вносили эту информацию, и поднять бумажную документацию?”, — сказал он.

Специалист отметил, что “такая ситуация во многих сферах”, и этим пользуются преступники и Россия.