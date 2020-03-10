Такое мнение в интервью #Буквам выразил представитель “Украинского киберальянса” Андрей Баранович (псевдонимом Шон Таунсен).
Говоря о том, каково состояние кибербезопасности в Украине, Баранович отметил, что в стране есть ресурсы для того, чтобы противостоять угрозам, но этому мешает некомпетентность управленцев.
“В Украине есть и специалисты, и оборудование, и даже деньги. Основная проблема, на мой взгляд, – это некомпетентность управленцев и безответственность. Недавно Министерство цифровой трансформации отчиталось, что часть информации из реестра водительских прав не соответствует действительности, и теперь люди бегают и меняют удостоверения. Возникает один простой вопрос: кто в ответе за то, что в реестр вносились недостоверные данные? Может, стоит наказать тех работников, которые вносили эту информацию, и поднять бумажную документацию?”, — сказал он.
Специалист отметил, что “такая ситуация во многих сферах”, и этим пользуются преступники и Россия.
- Напомним, 25 февраля у активистов и сооснователей общественной организации “Украинский киберальянс” провели обыски из-за дела о взломе информационных табло Одесского аэропорта, который произошел в октябре 2019 года. Тогда на табло аэропорта появилось фото экоактивистки Греты Тунберг с подписью Fuck you Greta.
- “Украинский киберальянс” решил прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы, пока правоохранители не извинятся за обыски и обвинения.