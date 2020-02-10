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09 февраля

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В Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса

По состоянию на 10 февраля в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Понедельник, 10 февраля 2020, 11:59

Об этом сообщает Минздрав Украины.

По данным ведомства, риски инфицирования 2019-nCoV для населения стран Европы в настоящее время остаются низкими, несмотря на то, что было зарегистрировано несколько импортируемых случаев в странах ЕС. Общее число зарегистрированных случаев на этой территории остается низким.

В Минздраве также отметили, что контролируют ситуацию с украинцем, у которого обнаружили вирус на борту круизного лайнера Diamond Princess.

По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Теги: Минздрав Украины, коронавирус, Ухань

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