В Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса

Об этом сообщает Минздрав Украины.
По данным ведомства, риски инфицирования 2019-nCoV для населения стран Европы в настоящее время остаются низкими, несмотря на то, что было зарегистрировано несколько импортируемых случаев в странах ЕС. Общее число зарегистрированных случаев на этой территории остается низким.
В Минздраве также отметили, что контролируют ситуацию с украинцем, у которого обнаружили вирус на борту круизного лайнера Diamond Princess.
По состоянию на 10 февраля в Китае жертвами коронавируса стали 908 человек – за сутки умерли 97.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 7 февраля число умерших от нового коронавируса возросло до 634 человек. За сутки умерли 70 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.