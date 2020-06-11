По состоянию на утро 11 июня в Украине зафиксировано 29 тысяч 70 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 689 новых случаев. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

За сутки скончался еще 21 человек. В то же время выздоровели 372 пациента.

“На 11 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев”, – сказано в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 1236 случаев;

• Волынская область – 1266 случаев;

• Днепропетровская область – 981 случай;

• Донецкая область – 269 случаев;

• Житомирская область – 992 случая;

• Закарпатская область – 1471 случай;

• Запорожская область – 510 случаев;

• Ивано-Франковская область – 1649 случаев;

• Кировоградская область – 563 случая;

• город Киев – 3671 случай;

• Киевская область – 1919 случаев;

• Львовская область – 2414 случаев;

• Луганская область – 54 случая;

• Николаевская область – 311 случаев;

• Одесская область – 1045 случаев;

• Полтавская область – 276 случаев;

• Ровенская область – 2175 случаев;

• Сумская область – 203 случая;

• Тернопольская область – 1349 случаев;

• Харьковская область – 1374 случая;

• Херсонская область – 179 случаев;

• Хмельницкая область – 523 случая;

• Черновицкая область – 3793 случая;

• Черкасская область – 506 случаев;

• Черниговская область – 341 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 июня в Центр поступило 1139 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 68 тыс. 277 сообщений о подозрении на COVID-19.