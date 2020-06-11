Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.
За сутки скончался еще 21 человек. В то же время выздоровели 372 пациента.
“На 11 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 29070 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 854 летальных, 13 141 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 689 новых случаев”, – сказано в сообщении.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
• Винницкая область – 1236 случаев;
• Волынская область – 1266 случаев;
• Днепропетровская область – 981 случай;
• Донецкая область – 269 случаев;
• Житомирская область – 992 случая;
• Закарпатская область – 1471 случай;
• Запорожская область – 510 случаев;
• Ивано-Франковская область – 1649 случаев;
• Кировоградская область – 563 случая;
• город Киев – 3671 случай;
• Киевская область – 1919 случаев;
• Львовская область – 2414 случаев;
• Луганская область – 54 случая;
• Николаевская область – 311 случаев;
• Одесская область – 1045 случаев;
• Полтавская область – 276 случаев;
• Ровенская область – 2175 случаев;
• Сумская область – 203 случая;
• Тернопольская область – 1349 случаев;
• Харьковская область – 1374 случая;
• Херсонская область – 179 случаев;
• Хмельницкая область – 523 случая;
• Черновицкая область – 3793 случая;
• Черкасская область – 506 случаев;
• Черниговская область – 341 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 11 июня в Центр поступило 1139 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 68 тыс. 277 сообщений о подозрении на COVID-19.
- Накануне сообщалось о 23 летальных случаях за сутки. Это был антирекорд за все время вспышки в Украине.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.