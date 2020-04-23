В Украине установлен новый антирекорд по количеству подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 за сутки: заболевание обнаружили у 578 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, среди 578 заболевших – 44 ребенка и 123 медработника.

Наибольшее количество случаев за сутки было обнаружено в Черновицкой области (87), Киевской области (61) и Киеве (70).

За сутки скончались еще 13 человек. Количество летальных случаев возросло с 174 до 187 (из них 94 мужчины и 93 женщины). Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %). В то же время выздоровели еще 80 пациентов, в том числе четверо детей. Количество выздоровевших возросло с 424 до 504 человек (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 7170 человек, среди которых 475 детей и 1368 медиков.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 353 случая заражения, 3 из которых летальные; 45 человек выздоровели;

• Волынская область – 188 случаев; 4 человека скончались, 17 выздоровели;

• Днепропетровская область – 186 случаев коронавируса, 1 из которых летальный; 11 пациентов выздоровели;

• Донецкая область – 21 случай, 1 из которых летальный; 10 человек выздоровели;

• Житомирская область – 304 случая заболевания; 6 человек скончались, 1 выздоровел;

• Закарпатская область – 230 случаев; 6 человек скончались, 22 выздоровели;

• Запорожская область – 146 случаев заражения, 4 из которых летальные; 21 пациент выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 644 случая заболевания; 43 человека скончались, 27 выздоровели;

• город Киев – 1059 случаев коронавируса; 20 человек скончались, 45 выздоровели;

• Киевская область – 451 случай заражения; 12 человек скончались, 33 выздоровели;

• Кировоградская область – 258 случаев COVID-19; 14 человека скончались, 31 выздоровел;

• Львовская область – 282 случая заражения, 12 из которых летальные; 32 пациента выздоровели;

• Луганская область – 27 случаев коронавируса; 3 пациента выздоровели;

• Николаевская область – 99 случаев, 1 из которых летальный;

• Одесская область – 161 случай заражения, 2 из которых летальные; 3 пациента выздоровели;

• Полтавская область – 161 случай, 3 из них летальные; 12 пациентов выздоровели;

• Ровенская область – 396 случаев коронавируса; 11 человек скончались, 29 выздоровели;

• Сумская область – 89 случаев COVID-19; 4 человека скончались, 28 выздоровели;

• Тернопольская область – 499 случая заражения, 7 из которых летальные; 38 пациентов выздоровели;

• Харьковская область – 101 случай, 2 из которых летальные; 6 пациентов выздоровели;

• Херсонская область – 77 случаев заболевания, 1 из которых летальный; 10 человек выздоровели;

• Хмельницкая область – 61 случай COVID-19; 5 человек скончались, 7 выздоровели;

• Черкасская область – 220 случаев, 3 из которых летальные; 34 пациента выздоровели;

• Черновицкая область – 1140 случаев заражения; 21 человек скончался, 36 выздоровели;

• Черниговская область – 17 случаев, 1 из которых летальный; 3 пациента выздоровели.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 4862 пациента, из них 372 ребенка.

Госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника.

На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

Всего в Украине исследовано 72 тыс. 296 образцов на коронавирус методом ПЦР (5283 за последние сутки).

Стоит отметить, что предыдущий антирекорд по количеству новых случаев коронавируса был зафиксирован 17 апреля. Тогда за сутки заболел 501 человек.