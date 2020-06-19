По состоянию на сегодня, 19 июня, в Украине зафиксировали 921 случай заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

“19 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 34984 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 985 летальных, 16033 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 921 новый случай. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР”, – говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1596 случаев;

Волынская область – 1673 случая;

Днепропетровская область – 1021 случай;

Донецкая область – 350 случаев;

Житомирская область – 1201 случай;

Закарпатская область – 1960 случаев;

Запорожская область – 547 случаев;

Ивано-Франковская область – 1940 случая;

Кировоградская область – 604 случая;

м. Киев – 4176 случаев;

Киевская область – 2142 случая;

Львовская область – 3540 случаев;

Луганская область – 71 случай;

Николаевская область – 338 случаев;

Одесская область – 1200 случаев;

Полтавская область – 289 случаев;

Ровенская область – 2693 случая;

Сумская область – 246 случаев;

Тернопольская область – 1605 случаев;

Харьковская область – 1744 случая;

Херсонская область – 185 случаев;

Хмельницкая область – 608 случаев;

Черновицкая область – 4211 случаев;

Черкасская область – 585 случаев;

Черниговская область – 459 случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

“Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня 2020 в Центр поступило 1192 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 76 946 сообщений о подозрении на COVID-19”, – добавили в МОЗ.