В Украине за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 выздоровела рекордное количество людей - 1016.

Об этом во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

“За прошедшие сутки заболело 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом, выздоровели 1016 пациентов, это очень хорошая новость, это наш рекорд, именно рекорд по выздоровевшим. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медицинских работников, которые борются с коронавирусом, с COVID-19. Это ваша победа”, – сказал Степанов.

До этого рекордное значение было зафиксировано 8 июля (926 человек).

Всего за все время пандемии в Украине заболело 52 043 человека, из них 24 800 выздоровели, летальных случаев – 1345.