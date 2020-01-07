Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Профсоюзы есть разные. Есть профсоюзы, которые борются за права рабочих. А есть такие, которые на самом деле работают на руководство предприятий. Особенно олигархических. Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена”, – пишет он.

По мнению Милованова, “настоящие, эффективные, профсоюзы должны получить доступ к ресурсам, а те, которые паразитируют на рабочих, должны быть остановлены”.

При этом министр подчеркивает, что задачей профсоюзов является защита прав рабочих.

“Делают ли они это эффективно? Особенно на предприятиях, где у людей нет альтернативы? То есть там, где не работает конкуренция за работника? Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже если предприятие является монополистом на рынке труда?” – пояснил он.