Народный депутат от фракции "Европейской солидарности" Виктория Сюмар заявила, что в Украине ввели карантин и рассказала об условиях.

Об этом Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.

“Карантин ввели. От завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля”, – написала она.

При этом Сюмар уточняет, что карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

“Также будет закрыта большая часть КПП. Из 2019 останется 49. Премьер говорит, что там обустроены места для карантина”, – добавила нардеп.

Помимо того, по словам Сюмар, правительством выделено 100 миллионов гривен для закупки товаров индивидуальной защиты.

“На наш вопрос о наличии масок министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 миллионов штук. Осталось понять, где они…”, – написала она.

Позднее соответствующие решения правительства были обнародованы на официальном сайте Кабинета министров.

Уточняется, что проведение спортивных мероприятий разрешается без зрителей.

Также карантин на три недели вводится в учебных заведениях.