Об этом Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.
“Карантин ввели. От завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля”, – написала она.
При этом Сюмар уточняет, что карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
“Также будет закрыта большая часть КПП. Из 2019 останется 49. Премьер говорит, что там обустроены места для карантина”, – добавила нардеп.
Помимо того, по словам Сюмар, правительством выделено 100 миллионов гривен для закупки товаров индивидуальной защиты.
“На наш вопрос о наличии масок министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 миллионов штук. Осталось понять, где они…”, – написала она.
Позднее соответствующие решения правительства были обнародованы на официальном сайте Кабинета министров.
Уточняется, что проведение спортивных мероприятий разрешается без зрителей.
Также карантин на три недели вводится в учебных заведениях.
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