Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Карпатах местами 25 м/с.
Кроме того, 17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительнfz снеголавинная опасность.
Специалисты призывают украинцев соблюдать основные рекомендации при штормовом предупреждении:
- все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- не парковать рядом с большими и высокими деревьями автотранспорт.
В понедельник, 17 февраля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, температура воздуха в западных регионах поднимется до +15 °C.
- Из-за глобального потепления украинцы будут чаще наблюдать тропические ночи летом, а каждая вторая зима будет сухой и теплой. Об этом в интервью #Буквам рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.