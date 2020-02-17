Сегодня днем 17 февраля в западных, северных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах местами 25 м/с.

Кроме того, 17 февраля в результате оттепели в горах Ивано-Франковской области ожидается значительнfz снеголавинная опасность.

Специалисты призывают украинцев соблюдать основные рекомендации при штормовом предупреждении:

все окна в доме плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

не парковать рядом с большими и высокими деревьями автотранспорт.

В понедельник, 17 февраля, синоптики обещают переменную облачность, без осадков, температура воздуха в западных регионах поднимется до +15 °C.