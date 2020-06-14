Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.
Так, синоптики прогнозируют, что завтра большинство областей Украины накроют грозы.
Кроме того, в юго-восточных и северо-восточных регионах местами возможен град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.
- Ранее сообщалось, что в выходные в Украине ожидается жара: температура днем составит от +17 до +35. При этом прогнозируются грозы и шквалы.
- В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро субботы, 13 июня, были обесточены 80 населенных пунктов в семи областях Украины.