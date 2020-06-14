В понедельник, 15 июня, погода в Украине испортится. На большинстве территории ожидаются грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Так, синоптики прогнозируют, что завтра большинство областей Украины накроют грозы.

Кроме того, в юго-восточных и северо-восточных регионах местами возможен град и шквалы ветра до 20 метров в секунду.