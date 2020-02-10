Сегодня, 10 февраля, в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах мокрый снег и метели.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с.

Кроме того, в западных регионах части центральных и на севере страны сегодня прогнозируется снег, мокрый снег. Температура днем будет колебаться от +2 °C до +8 °C.

На востоке Украины мороз до -3 °C.