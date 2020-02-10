Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с.
Кроме того, в западных регионах части центральных и на севере страны сегодня прогнозируется снег, мокрый снег. Температура днем будет колебаться от +2 °C до +8 °C.
На востоке Украины мороз до -3 °C.
- Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет потепление.