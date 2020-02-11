Решение вступило в действие, сообщает сайт ведомства.
Решение НКРСИ является ответом на постановление судьи Печерского районного суда города Киева по уголовному делу, по которому ранее провайдеров обязали закрыть доступ к сайтам букмекера Favbet и Favorit.
Согласно информации НКРСИ, суд принял решение “наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании 59 веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ”.
НКРСИ обязала Киевстар, Vodafone, lifecell, Интертелеком и остальных украинских интернет-провайдеров, включенных в реестр операторов, закрыть доступ к таким букмекерским сайтам: skeletinfo.org; blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (с этого домена настроен редирект на сайт kosmolotonline.com – ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.
- 19 декабря Верховная Рада Украины направила на доработку законопроект, направленный на легализацию игорного бизнеса.
- Впоследствии Кабинет Министров Украины запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился, чтобы все игорные заведения в стране не работали с 16:00 20 декабря.
- 14 января комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.