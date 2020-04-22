Вместо обязательной обсервации Кабинет Министров введет для граждан самоизоляцию с усиленным контролем с помощью приложения "Дия".

Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

По его словам, планируется “внедрение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации”.

“На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет внедрена самоизоляция с усиленным контролем при помощи инструмента “Дия”, – отметил Шмыгаль.

“Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы, мира. Похожая модель действует в соседней с нами Польше. Мы готовы”, – добавил он.

Как заявил во время заседания министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, постановлением Правительства утверждается порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лиц.

В частности, предусмотрено включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дия”.

(На видео – с 7:10)