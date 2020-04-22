Об этом сообщил сегодня на заседании Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
По его словам, планируется “внедрение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации”.
“На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет внедрена самоизоляция с усиленным контролем при помощи инструмента “Дия”, – отметил Шмыгаль.
“Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы, мира. Похожая модель действует в соседней с нами Польше. Мы готовы”, – добавил он.
Как заявил во время заседания министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, постановлением Правительства утверждается порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лиц.
В частности, предусмотрено включение лиц, находящихся на самоизоляции, в приложение Министерства цифровой трансформации “Дия”.
(На видео – с 7:10)
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