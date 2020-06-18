По состоянию на сегодня, 18 июня, в Украине зафиксировали очередной рекорд заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

Так, за прошедшие сутки в Украине – 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней.

Таким образом количество зафиксированных случаев составляет 34 063.

В СНБО напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски.

Всего в мире заболело более 8,35 млн жителей планеты.