Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.
Так, за прошедшие сутки в Украине – 829 инфицированных коронавирусом. Это уже третий антирекорд за последние несколько дней.
Таким образом количество зафиксированных случаев составляет 34 063.
В СНБО напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, мыть руки как можно чаще и обязательно использовать защитные маски.
Всего в мире заболело более 8,35 млн жителей планеты.
- По состоянию на 17 июня в Украине зафиксировано два антирекорда по коронавирусу COVID-19. Новые случаи заражения подтверждены почти во всех областях Украины.