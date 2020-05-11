Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Так, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 416 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 553 случая;
- Волынская область – 482 случая;
- Днепропетровская область – 731 случай;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 523 случая;
- Закарпатская область – 730 случаев;
- Запорожская область – 329 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
- Кировоградская область – 420 случаев;
- Киев – 1871 случай;
- Киевская область – 1000 случаев;
- Львовская область – 798 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Николаевская область – 223 случая;
- Одесская область – 646 случаев;
- Полтавская область – 247 случаев;
- Ровенская область – 978 случаев;
- Сумская область – 154 случая;
- Тернопольская область – 1018 случаев;
- Харьковская область – 595 случаев;
- Херсонская область – 161 случай;
- Хмельницкая область – 178 случаев;
- Черновицкая область – 2324 случая;
- Черкасская область – 342 случая;
- Черниговская область – 77 случаев.
- За 9 мая в Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая коронавируса, таким образом общее количество военных, у которых обнаружили COVID-19, увеличилось до 97.
- Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за 9 мая еще на 34 человека.