Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Так, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3 288 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 553 случая;
  • Волынская область – 482 случая;
  • Днепропетровская область – 731 случай;
  • Донецкая область – 100 случаев;
  • Житомирская область – 523 случая;
  • Закарпатская область – 730 случаев;
  • Запорожская область – 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1126 случаев;
  • Кировоградская область – 420 случаев;
  • Киев – 1871 случай;
  • Киевская область – 1000 случаев;
  • Львовская область – 798 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 223 случая;
  • Одесская область – 646 случаев;
  • Полтавская область – 247 случаев;
  • Ровенская область – 978 случаев;
  • Сумская область – 154 случая;
  • Тернопольская область – 1018 случаев;
  • Харьковская область – 595 случаев;
  • Херсонская область – 161 случай;
  • Хмельницкая область – 178 случаев;
  • Черновицкая область – 2324 случая;
  • Черкасская область – 342 случая;
  • Черниговская область – 77 случаев.

  • За 9 мая в Вооруженных силах Украины подтвердили два новых случая коронавируса, таким образом общее количество военных, у которых обнаружили COVID-19, увеличилось до 97.
  • Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за 9 мая еще на 34 человека.