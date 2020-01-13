Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Как отмечается, женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение.
“Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержденный грипп типа А не субтипирован. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С”, — говорится в сообщении.
Всего с начала эпидсезона — октябрь 2019 года — зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.
В Центре напоминают, что грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее.
Симптомы гриппа:
внезапное начало болезни;
головная боль;
ломота в мышцах и суставах;
боль в горле;
повышение температуры тела до 38 °С и более;
кашель,
в отдельных случаях — рвота и понос.
- 8 января в Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа.