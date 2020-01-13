Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Как отмечается, женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение.

“Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержденный грипп типа А не субтипирован. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С”, — говорится в сообщении.

Всего с начала эпидсезона — октябрь 2019 года — зафиксировано уже три летальных случая в результате гриппа.

В Центре напоминают, что грипп имеет симптомы, подобные признаков ОРВИ, но гораздо опаснее.

Симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38 °С и более;

кашель,

в отдельных случаях — рвота и понос.