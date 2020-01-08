Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения в Facebook.
Женщина находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии.
“От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.
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