В Украине с начала эпидемии коронавируса скончались 16 медработников, которые заразились COVID-19.

Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

“В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %)”, – говорится в сообщении.

Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, только за последние сутки заболел 91 медик.

“За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник”, – заявил он.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 2154 украинских медиков.

При этом 311 медработников уже выздоровели (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).

В общей сложности в Украине подтверждено 10 тысяч 861 случай COVID-19. В госпитализации нуждались 3335 человек, из них 369 медиков.

К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.