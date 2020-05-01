Об этом проинформировали в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины.
“В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 272 человека, из них 16 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85 %)”, – говорится в сообщении.
Как сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов, только за последние сутки заболел 91 медик.
“За минувшие сутки заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник”, – заявил он.
С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 2154 украинских медиков.
При этом 311 медработников уже выздоровели (повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме).
В общей сложности в Украине подтверждено 10 тысяч 861 случай COVID-19. В госпитализации нуждались 3335 человек, из них 369 медиков.
К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.
- Кабинет Министров запланировал ослабление карантинных ограничений с 11 мая. После этой даты в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.