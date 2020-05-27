Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Уточняется, что дело против начальника штаба и первого заместителя командующего Черноморского флота России было открыто за подстрекательство украинских военных к совершению государственной измены.

Отмечается, что факт подстрекательства со стороны российского адмирала был установлен при ведении против него дела о пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины.

Следствию удалось установить, что в марте 2014 года в Севастополе российский адмирал подстрекал украинских военных переходить на сторону врага во время вооруженного конфликта. При этом российский командующий также угрожал украинским военнослужащим расправой.