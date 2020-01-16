Национальная полиция Украины открыла уголовные производства о возможной слежке за уже бывшим послом США Мари Йованович на территории нашей страны.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Так, в МВД приняли к сведению материалы, обнародованные 14 января Палатой представителей Конгресса США.

Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал заметки и другие документы о том, что во время каденции Йованович в Украине за ней могла осуществляться незаконная слежка. Также могло происходить вмешательство в работу электронных гаджетов посла “частными лицами по заказам граждан США”.

“Позиция Украины – не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки. Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства. Украина не может оставить без внимания такие незаконные действия на своей территории”, – подчеркнули в МВД.

По факту публикации материалов открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

МВД также обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к возможному уголовному преступлению.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании.

Информация о возможной слежке за послом содержится в переписке между бизнесменом из США Львом Парнасом (партнером Рудольфа Джулиани – адвоката президента США) и его коллегой Робертом Хайдом (кандидатом в Конгресс от республиканцев в Коннектикуте).

Хайд, по-видимому, предоставлял информацию о передвижениях посла в Киеве, сообщает агентство Reuters. Он, в частности, сообщал, что поддерживает связь с людьми, которые, очевидно, следили за Йованович.