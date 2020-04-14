Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
“Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 °. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °”, – говорится в сообщении.
В Киевской области в среду ночью ожидаются заморозки 0-5 °, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 °.
В Киеве синоптики прогнозируют заморозки 0-2 °.
По данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 15 апреля, повсюду также ожидается ветер с порывами до штормовых значений.
“Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах. А уже завтра днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди”, – сообщила синоптик.
Согласно ее прогнозу, воздух в среду будет холодным.
- Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украине ожидается облачная погода, похолодание, дожди и сильный ветер, ситуация ухудшится со вторника.
- Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что во вторник, 15 апреля, могут быть заморозки.