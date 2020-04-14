Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются сильные заморозки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 °. Ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °”, – говорится в сообщении.

В Киевской области в среду ночью ожидаются заморозки 0-5 °, ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3 °.

В Киеве синоптики прогнозируют заморозки 0-2 °.

По данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 15 апреля, повсюду также ожидается ветер с порывами до штормовых значений.

“Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток. Поэтому осадки еще побудут ближайшей ночью в восточных областях, на юге, в Днепре и районах. А уже завтра днем ​​в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди”, – сообщила синоптик.

Согласно ее прогнозу, воздух в среду будет холодным.