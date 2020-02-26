Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице Facebook.
Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности.
Самое большое падение наблюдается в таких областях:
1) Луганская 26%
2) Тернопольская -15,3%
3) Днепропетровская -13,8%
4) Винницкая -12,1%
5) Закарпатская -10,7%.
Больше всего промышленность в январе выросла в таких областях:
1) Херсонская + 20,2%
2) Кировоградская + 15,1%
3) Львовская + 7,7%
4) Одесская + 6,1%
5) Ровенская + 6,0%.
- В пресс-службе Министерства финансов Украины сообщали, что общий фонд государственного бюджета Украины за первый месяц 2020 года недополучил почти четверть запланированных доходов.
- Государственный бюджет за 2019 год был сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.