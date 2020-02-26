В Украине девять месяцев подряд падает промышленность. Так, индекс промышленной продукции в январе 2020-го по отношению к этому же месяцу прошлого года составил минус 5,1%.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице Facebook.

Падение в январе зафиксировано, как в добывающей, так и в перерабатывающей промышленности.

Самое большое падение наблюдается в таких областях:

1) Луганская 26%

2) Тернопольская -15,3%

3) Днепропетровская -13,8%

4) Винницкая -12,1%

5) Закарпатская -10,7%.

Больше всего промышленность в январе выросла в таких областях:

1) Херсонская + 20,2%

2) Кировоградская + 15,1%

3) Львовская + 7,7%

4) Одесская + 6,1%

5) Ровенская + 6,0%.