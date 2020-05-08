Министерство образования и науки Украины перенесло на месяц сроки вступительной кампании из-за вспышки коронавируса и карантина.

Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.

Так, министерство внесло изменения в Условия приема на обучение в учреждения высшего образования Украины.

“Изменения претерпели сроки проведения вступительной кампании в 2020 году – все даты сдвинуты на месяц (август) с учетом прогноза развития эпидемиологической ситуации”, – отметили в МОН.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования регистрация электронных кабинетов начнется 1 августа. Прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам Внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для поступающих, которые будут сдавать вступительные экзамены.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Предусмотрена возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Кроме того, поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись (а сами документы донести после начала обучения).

Сроки проведения регистрации для сдачи Единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и Единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) для вступления в магистратуру также перенесены.

Регистрация пройдет с 12 мая до 5 июня в режиме онлайн. Даты проведения ЕВЭ и ЕПВИ остаются неизменными – 1 и 3 июля соответственно.

Даты регистрации электронных кабинетов поступающих в магистратуру, приема документов и рекомендаций также перенесены на месяц.

Были расширены категории поступающих, которые смогут воспользоваться правом на перевод на вакантные места государственного заказа (лица, у которых один из родителей (усыновителей) был полицейским, который погиб или признан судом безвестно отсутствующим лицом при исполнении им служебных обязанностей).

Также закреплено право иностранцев и лиц без гражданства, которые проживают в Украине, лиц, которые признаны беженцами, и лиц, нуждающихся в дополнительной защите, на получение высшего образования наравне с гражданами Украины, в том числе за счет средств государственного или местного бюджета при условии выполнения таких же требований к поступлению, как и для граждан Украины (эти категории поступающих должны будут успешно сдать ВНО и подать до 5 заявлений на бюджетные места в университете).