Кабинет Министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Правительства 15 апреля, сообщает Правительственный портал.

“Во исполнение Указа Президента Украины от 23 марта 2020 № 103/2020, Кабинет Министров Украины перенес мероприятия по призыву граждан Украины на срочную военную службу с апреля-июня 2020 году на май-июль 2020 года”, – говорится в сообщении.

При этом численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, а также объем расходов для проведения призыва остаются неизменными.

Так, в мае-июле 2020 году на службу в ВСУ и другие военные формирования будет призвано 16 тысяч 460 человек. В частности, ряды Вооруженных Сил пополнят 9 тысяч, Нацгвардии – 5 тысяч 460, Госпогранслужбы – 1 тысяча 300 и Госспецтрансслужбы – 700 граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Президент Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке военного призыва из-за коронавируса.